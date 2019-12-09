Göztepe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

'de sakatlıkları bulunan kaleci Beto, , Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçının devre arasında oyundan çıkan Beto'nun sağ uyluk üst ön kasında zorlanmaya bağlı ödem saptandığı, Halil Akbunar'ın ise bel bölgesinde zorlanmaya bağlı spazm ve ağrı tespit edildiği bildirildi. İki oyuncunun da tedavilerine başlandığı, maçında oynayıp oynamayacaklarının 13 Aralık Cuma günü yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacağı kaydedildi.

  1. 10.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN