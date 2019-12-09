Göztepe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe'de sakatlıkları bulunan kaleci Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçının devre arasında oyundan çıkan Beto'nun sağ uyluk üst ön kasında zorlanmaya bağlı ödem saptandığı, Halil Akbunar'ın ise bel bölgesinde zorlanmaya bağlı spazm ve ağrı tespit edildiği bildirildi. İki oyuncunun da tedavilerine başlandığı, Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacaklarının 13 Aralık Cuma günü yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacağı kaydedildi.