Göztepe Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan kaleci Beto, Halil Akbunar, Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçının devre arasında oyundan çıkan Beto'nun sağ uyluk üst ön kasında zorlanmaya bağlı ödem saptandığı, Halil Akbunar'ın ise bel bölgesinde zorlanmaya bağlı spazm ve ağrı tespit edildiği bildirildi. İki oyuncunun da tedavilerine başlandığı, Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacaklarının 13 Aralık Cuma günü yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacağı kaydedildi.
- 10.12.2019
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3 puan 2 asist 3 çakmak
Toplam 1
Yorum
baksoy Artık sağlam bir ön liberoya ihtiyaç var bu takımın öncelikle ONAZİ denenmeli yeterli katkı alınamıyorsa bir transferle bu sorun giterilmeli
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Neşeli idman
Toplam 1
Yorum
baksoy PARMAK herkes üzerine koyarken sen gittikçe geriliyorsun biraz kendine çeki düzen ver ?
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İnfial yarattı!
Toplam 1
Yorum
gs inşallah emre çolak gelir..
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