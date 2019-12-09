Göztepe kanatlandı uçuyor
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin çıkışı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son 5 haftada 11 puan toplayarak iddialı bir konuma geldi.
Süper Lig'e sahasında aldığı Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, ilk 4 haftada gol sevinci yaşayamamıştı. 5. haftada iç sahada Konyaspor'u 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, hem ilk golü atmış hem de ilk galibiyetini almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçta sonra deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmış ve ardından iç sahada ağırladığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etmişti.
Göztepe'de işler iyiye gitmeye başlamışken art arda alınan Başakşehir ve farklı Kasımpaşa mağlubiyetleri sonucu Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.
GÖZTEPE, 'KANAT'LANDI UÇUYOR
Deplasmanda alından 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle havaya giren İzmir ekibinin başına İlhan Palut getirildi. Göstereceği performans merak konusu olan Palut yönetimindeki Göztepe, iç sahada Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor deplasmanında da 3 puanı tek golle aldı. Ardından iç sahada Fenerbahçe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son olarak Ankaragücü deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı takım, bu maçta da kanat oyuncularıyla güldü. Mücadeleyi Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in (2) golleriyle 3-1 kazanan Göztepe, son 5 haftada 11 puan topladı.
Süper Lig'in 14. haftasını 20 puanla 9. sırada kapatan sarı-kırmızılı takım, haftaya yine bir Ankara temsilcisi olan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Göztepe kanatlandı uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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