Göztepe'de Serdar Gürler: Geçmiş olsun - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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'de : Geçmiş olsun

Göztepe'de Serdar Gürler: Geçmiş olsun

’de A.Gücü maçının yıldızı Serdar, “Aramızda konuşuyoruz. Yeni statta öne geçersek gelen takıma geçmiş olsun. İnanılmaz bir atmosfer olacak” dedi.

İlhan Palut'un gelişiyle çıkışa geçen , Ankaragücü'nden sonra Başkentten 2. galibiyetini çıkartmak için 'ne de bilendi. Attığı 2 golle Ankaragücü maçına damga vuran , ligde 20 puana ulaştıklarının altını çizerken, hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirtti. 28 yaşındaki sağ kanat, "Bu puan yetmemeli bizim için, daha da yukarıya gitmek istiyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz, önümüzde Gençlerbirliği karşılaşması var, daha da zor olacak" ifadelerini kullandı.

ATMOSFER MÜTHİŞ OLACAK
Yapımı devam eden Spor ve Merkezi için tüm sarıkırmızılı futbolcuların çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Serdar Gürler, rakiplere meydan okudu. Tecrübeli futbolcu, "Biz aramızda konuşuyoruz. Bu yeni statta öne geçersek gelen takıma geçmiş olsun ama geriye düşersek de bize geçmiş olsun. Şaka bir yana ama inanılmaz bir atmosfer bekliyor bizi. karşılaşmasıyla iyi başlamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Hedefim EURO 2020
" Herkes her maçta gol atmak ister tabii ki ama belirli bir hedef yok. Belirli bir hedef olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek, bütün futbolcular gibi. Elimden geleni yapmaya çalışacağım, hocamız çağırırsa milli takımda olmak istiyorum. Çağırmazsa da maçları izleyeceğim. İnşallah o kafilede biz de yer alırız, hedefimiz o tabii ki. Ama olmasak da gidip tribünde izleyeceğiz."

  1. 11.12.2019
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