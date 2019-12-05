''İlhan Palut'la enerjimiz değişti''
Ligde 4 maçtır yenilmeyen, Türkiye Kupası'nda da hedefe yürüyen Göztepe'nin golcüsü Deniz Kadah, Teknik Direktör İlhan Palut'la yeni bir enerji yakaladıklarını vurguladı. Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
Ligde 4 maçtır yenilmeyen, Türkiye Kupası'nda da hedefe yürüyen Göztepe'nin golcüsü Deniz Kadah, Teknik Direktör İlhan Palut'la yeni bir enerji yakaladıklarını vurguladı. Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
- 5.12.2019
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