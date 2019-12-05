''İlhan Palut'la enerjimiz değişti'' - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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''İlhan Palut'la enerjimiz değişti''

''İlhan Palut'la enerjimiz değişti''

Ligde 4 maçtır yenilmeyen, 'nda da hedefe yürüyen 'nin golcüsü , 'la yeni bir yakaladıklarını vurguladı. Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Ligde 4 maçtır yenilmeyen, 'nda da hedefe yürüyen 'nin golcüsü , 'la yeni bir yakaladıklarını vurguladı. Kadah, "Yeni hocamızın gelmesiyle bir enerji oluştu. Herkes daha istekli ve arzulu bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

  1. 5.12.2019
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