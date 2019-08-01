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01 Ağustos 2019, Perşembe
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0-0

Yukatel Denizlispor 0-0 Göztepe

Süper Lig'de mücadele edecek ile , hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya , Stachowiak, Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Murawski, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Rodallega ilk 11'i ile çıktı. ise Pimparel, Murat Paluli, , Tarauco, Berkan Emir, Castro, Poko, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takım da etkili başlamasına rağmen gol yollarında etkili olamadı. Maçın ikinci yarısında her iki takım hücum anlayışı ile sahada mücadele etti. İki takım da ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

  1. 01.08.2019
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