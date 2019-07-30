Sanneh Göztepe'ye
Savunmanın ortasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Anderlecht'in Gambiyalı stoperi Bubacarr Sanneh'i renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 8 milyon euro’ya Belçika ekibine gelen 24 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katacak.
Savunmanın ortasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Anderlecht'in Gambiyalı stoperi Bubacarr Sanneh'i renklerine bağlıyor. 24 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılı ekibin, sağlık kontrollerinin ardından imzayı attıracağı öğrenildi. Anderlecht'in geçtiğimiz sezon Midtjylland'a 8 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Sanneh'in kiralık olarak kadroya katılacağı belirtildi. Futbola ülkesinde başladıktan sonra Danimarka'da Horsens ve Midtjlland formaları giyen Gambiyalı oyuncu, geçen yıl transfer olduğu Anderlecht'te 19 resmi maça çıkmıştı. Öte yandan sol bek konusundaki girişimlerini dü sürdüren sarı-kırmızılı kurmayların gelecek hafta içinde İsmail Köybaşı, Ömer Bayram, N'Sakala ve Izaguirre gibi isimlerden birine imza attırması bekleniyor.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Sanneh Göztepe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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