Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci hazırlık maçında Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, 2'nci hazırlık maçında bu sezon TFF 1'inci Lig'e yükselen Menemen Belediyespor ile karşılaştı. Göztepe sahaya Göktuğ, Murat, Titi, Veli, Berkan, Serdar, Poko, Alpaslan, Halil, Deniz ve Eren ilk 11'i ile çıktı. Menemen Belediyespor ise Amir, Jasmin, Abdelaye, Semih, Alberk, Murat, Taşkın, Umut, Mustafa, Serhat ve Hüseyin ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilk yarısına iki takımda etkili başlamasına rağmen gol bulamadı. İkinci yarıya iyi başlayan takım Göztepe oldu.
53'üncü dakikada Göztepe'den Eren Derdiyok rakibinden kazandığı topu takım arkadaşı Serdar ile buluşturdu. Serdar'da kaleci Amir'in sağ tarafından topu filelerle buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
- 25.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Göztepe 1-0 Menemen Belediyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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