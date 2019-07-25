Göztepe 1-0 Menemen Belediyespor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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1-0

Göztepe 1-0 Menemen Belediyespor

Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden , ikinci hazırlık maçında 'u 1-0 mağlup etti.

'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 2'nci hazırlık maçında bu sezon TFF 1'inci Lig'e yükselen ile karşılaştı. Göztepe sahaya Göktuğ, Murat, Titi, Veli, Berkan, Serdar, Poko, Alpaslan, Halil, Deniz ve Eren ilk 11'i ile çıktı. Menemen Belediyespor ise Amir, Jasmin, Abdelaye, Semih, Alberk, Murat, Taşkın, Umut, Mustafa, Serhat ve Hüseyin ilk 11'i ile çıktı. Maçın ilk yarısına iki takımda etkili başlamasına rağmen gol bulamadı. İkinci yarıya iyi başlayan takım Göztepe oldu.

53'üncü dakikada Göztepe'den rakibinden kazandığı topu takım arkadaşı Serdar ile buluşturdu. Serdar'da kaleci Amir'in sağ tarafından topu filelerle buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

  1. 25.07.2019
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