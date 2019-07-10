Eren Derdiyok Göztepe'de! Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok, yeni sezonda Göztepe forması giyecek. Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. ?Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuda mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

İzmir ekibi, iç transferde ise henüz istediği somut adımları atamadı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmıyor.