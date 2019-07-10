Eren Derdiyok Göztepe'de! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Göztepe Haberleri Eren Derdiyok Göztepe'de! Son dakika transfer haberleri...

'de! Son dakika haberleri...

Eren Derdiyok Göztepe'de! Son dakika transfer haberleri...

görüşmeleri için 'de olan ile 'nin yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, taraflar sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürüyordu ve anlaşma sağlandı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

'dan ayrılan , yeni sezonda forması giyecek. Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. ?Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuda mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

İzmir ekibi, iç transferde ise henüz istediği somut adımları atamadı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmıyor.

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  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 12:43
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