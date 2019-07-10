Eren Derdiyok Göztepe'de! Son dakika transfer haberleri...
Transfer görüşmeleri için İzmir'de olan Eren Derdiyok ile Göztepe'nin yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, taraflar sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürüyordu ve anlaşma sağlandı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok, yeni sezonda Göztepe forması giyecek. Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. ?Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuda mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
İzmir ekibi, iç transferde ise henüz istediği somut adımları atamadı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmıyor.
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 12:43
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Eren Derdiyok Göztepe'de! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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