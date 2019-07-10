Fenerbahçe'den resmi son dakika açıklaması! Mesut Özil... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'den resmi son dakika açıklaması! ...

Fenerbahçe'den resmi son dakika açıklaması! Mesut Özil...

Son dakika... Kulübü, son günlerde çıkan haberleri üzerine resmi Internet sitesinden bir yayımladı. Sarı lacivertliler, Mesut Özil ile ilgili herhangi bir girişiminde bulunulmadığını duyurdu. Söz konusu açıklamada, "Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" denildi.

İşte resmi internet sitesinden yapılan açıklaması:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 11:48
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