Fenerbahçe'den resmi son dakika açıklaması! Mesut Özil...
Son dakika... Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çıkan Mesut Özil haberleri üzerine resmi Internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Sarı lacivertliler, Mesut Özil ile ilgili herhangi bir transfer girişiminde bulunulmadığını duyurdu. Söz konusu açıklamada, "Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir" denildi.
İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan Mesut Özil açıklaması:
"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.
Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.
Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.
Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
- 10.07.2019
- Güncelleme: 10.07.2019 11:48
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Fenerbahçe'den resmi son dakika açıklaması! Mesut Özil... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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