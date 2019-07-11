Fenerbahçe'nin transferinden hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi planladığı Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın Napoli ile anlaştığı ifade ediliyordu. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis genç yıldız hakkında flaş sözlere imza attı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:53
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Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, kadrosuna yeni isimleri katmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
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Sarı-lacivertli takım yeni gelecek isimlere kaynak yaratmak için genç yıldızı Eljif Elmas'ı ciddi bir rakama satmayı planlıyor.
Makedon futbolcuyla ilgilenen ve somut adımlar atan İtalyan ekibi Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, transferle ilgili flaş açıklamalara imzasını attı.
Başkan Laurentiis, Eljif Elmas'la ilgilendiklerini doğrularken, bu transferin gerçekleşmesi için mavcut kadrodan birkaç ismi satmaları gerektiğini ifade etti.
Napoli'de özellikle teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği Eljif Elmas için 15 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus şeklinde bir tekliften söz ediliyor.