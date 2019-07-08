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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de hazırlıkları

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

ekiplerinden , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'nde sabah laktat testine giren sarı-kırmızılı futbolcular, akşam yönetiminde fitness salonunda çalıştı.

ekiplerinden , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde sabah laktat testine giren sarı-kırmızılı futbolcular, akşam yönetiminde fitness salonunda çalıştı.

Kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 08.07.2019
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