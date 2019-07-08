Göz-Göz'de mutlu son

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı- kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerle büyük ölçüde anlaşırken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Göz Göz, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından temasa geçtiği Eren Derdiyok ile Mustafa Yumlu ve Ömer Bayram'a imza attırmaya hazırlanıyor.



İMZALAR AN MESELESİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren'in bugün İzmir'de olacağı belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ömer Bayram'ın satılmasına onay verdiği ifade edilirken, bonservisi elinde olan Mustafa Yumlu konusunda da tüm pürüzler ortadan kalktı. Bu arada 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ghilas'ı göndermek isteyen Göz Göz, bu oyuncu ikna etmeye çalışıyor.