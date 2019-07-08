Göz-Göz'de mutlu son
Göztepe, uzun süredir temas halinde olduğu oyuncularla anlaşma sağladı. Mustafa Yumlu, Eren Derdiyok ve Ömer Bayram’ın kısa süre içinde imza atacağı açıklandı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı- kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerle büyük ölçüde anlaşırken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Göz Göz, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından temasa geçtiği Eren Derdiyok ile Mustafa Yumlu ve Ömer Bayram'a imza attırmaya hazırlanıyor.
İMZALAR AN MESELESİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren'in bugün İzmir'de olacağı belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ömer Bayram'ın satılmasına onay verdiği ifade edilirken, bonservisi elinde olan Mustafa Yumlu konusunda da tüm pürüzler ortadan kalktı. Bu arada 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ghilas'ı göndermek isteyen Göz Göz, bu oyuncu ikna etmeye çalışıyor.
- 8.7.2019
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Göz-Göz'de mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.