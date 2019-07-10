Göztepe Eren Derdiyok transferini bu video ile duyurdu
Göztepe, son olarak Galatasaray’da forma giyen Eren Derdiyok’la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Göztepe, yeni golcüsü Eren Derdiyok'u yeni stadın içinde yer aldığı video ile duyurdu.
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