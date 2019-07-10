Fatih Terim Emre Mor için ne demişti?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın yeni transferi Emre Mor'u A Milli Futbol Takımı'na kazandırmıştı... Tecrübeli çalıştırıcı, o dönem yıldız oyuncuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu...
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