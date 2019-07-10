Galatasaray yeni transferi gün içerisinde açıklayacak!
Emre Mor Galatasaray'da... Galatasaray, Emre Mor transferini gün içerisinde KAP'a bildirecek. A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında A Spor yorumcuları Ulvi Güveneroğlu ve Mehmet Özcan, Emre Mor transferini değerlendirdi. İşte transferin detayları...
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