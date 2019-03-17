Göztepe ligde kalacak – Fotomaç – 17 Mart 2019
17 Mart 2019, Pazar
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ligde kalacak

Göztepe ligde kalacak

, “İlk yarı planımız tuttu. Golden sonra denge değişti. Son 8 maçı ligin lideri olarak tamamlayıp ligde kalacağız” dedi.

ligde kalacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı hoca, "27 puanda kaldık. 8 maç kalacak aradan sonra. O 20 günü çok iyi değerlendirmek zorundayız. Son 8 maçın 5'ini içerde oynayacağız. Bu bölümü ligin lideri olarak tamamlayabiliriz. Ve ligde kalan bir Göztepe olacak. Buna inanıyoruz. Bugün de ikinci bölgede 'a baskı yaparak bu alanı çok iyi kapattık. Başta plan iyi gitti. İkinci yarıda golle birlikte denge değişti ve kaybettik" dedi.
  1. 17.3.2019
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