Adebayor bombası

Göztepe'nin Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın oyun sistemine uymayan ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan Emmanuel Adebayor için harekete geçtiği öne sürüldü. Başkanı Mehmet Sepil'in dünyaca ünlü yıldız için Başkan Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü öğrenildi. Togolu milli futbolcu için kiralama formülü üzerinde durulduğu bildirildi. Bu sezon ilk yarıda 16 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçen sezon 36 maçta 17 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.



TANGOCU GOLCÜ CANO SIRADA

Cikalleshi veya Ghilas'tan birisini gönderip kontenjan problemini çözecek olan İzmir ekibi, Adebayor'a göre German Cano'nun transferini bitirecek. Sezonu Kolombiya'da Independiente Medellin'de tamamlayan Arjantinli santrfor ile masaya oturan sarı-kırmızılıların, büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Takımından ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun da, Göztepe'ye sıcak baktığı belirtildi. Geçen sezon 47 maçta 31 gol atan Cano, transfer gerçekleşirse futbol kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giyecek.