Göztepe’de 'kanat' rekabeti
10 Ocak 2019, Perşembe
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’de 'kanat' rekabeti

Göztepe’de 'kanat' rekabeti

Son olarak Huesca’da forma giyen ’i kiralayan ’de bu bölgede forma giyen oyuncuları ligin ikinci yarısında büyük bir forma savaşı bekliyor.

Devre arası transfer sezonunu Huesca'dan 'i alarak açan 'de kanatlarda oynayan oyuncular için formayı kapmak bir hayli zorlaştı. Ligin ilk devresinde Halil Akbunar ile 'in forma giydiği sağ ve sol kanat için Serdar Gürler de forma almak için mücadele edecek. 'in performansından memnun olduğu Gouffran da tıpkı diğer futbolcular gibi bu mevkide oynamaya başka aday olarak görünüyor. Bu isimlerin yanı sıra ilk yarıda gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Tayfur Bingöl ile genç oyuncular Yalçın ile Samed de bu bölgeler için Teknik Direktör Kemal Özdeş'in alternatifleri arasında bulunuyor.

Traore'nin lisansı golcüye
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Adama Traore'nin büyük bir aksilik olmaması durumunda lisansının askıya alınacağı iddia edildi. İkinci devreye yetişmesi beklenmeyen Fildişili oyuncudan açılacak olan kontenjanın ise yabancı bir golcüyle doldurulması bekleniyor. temsilcisinde golcünün yanı sıra bir sol bek almak için de çalışmalar devam ediyor.

  1. 10.1.2019 13:58
  2. Güncelleme: 10.1.2019 13:58
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