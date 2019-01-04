Göztepe'de tango zamanı
Son olarak Medellin’de oynayan 30 yaşındaki golcü German Cano ile görüşmelerini sıklaştıran Göztepe, imza için geri sayıma geçti.
Hareketli günler yaşayan Göztepe, German Cano'yla imza aşamasına geldi. Sezonu Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de tamamlayan Arjantinli golcü ile masaya oturan sarı-kırmızılıların, büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Takımından ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe'ye sıcak baktığı belirtilirken; aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. Geçen sezon 47 maçta 31 gol atan Tangocu, transferin gerçekleşmesi halinde futbol kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giyecek.
GHILAS YOLCU
Göztepe'de 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcü Nabil Ghilas'a, Mısır ve Tunus ekiplerinden teklif geldiği öğrenildi. Beklenen patlamayı yapamayan Gouffran'ın takımda kalacağı belirtilirken, Oscar Scarione'ye ise talip olmadığı ifade edildi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Göztepe'de tango zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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