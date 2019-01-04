Göztepe'de tango zamanı
04 Ocak 2019, Cuma
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'de tango zamanı

Göztepe'de tango zamanı

Son olarak Medellin’de oynayan 30 yaşındaki golcü ile görüşmelerini sıklaştıran , imza için geri sayıma geçti.

Hareketli günler yaşayan , 'yla imza aşamasına geldi. Sezonu Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de tamamlayan Arjantinli golcü ile masaya oturan sarı-kırmızılıların, büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Takımından ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun, Göztepe'ye sıcak baktığı belirtilirken; aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. Geçen sezon 47 maçta 31 gol atan Tangocu, transferin gerçekleşmesi halinde futbol kariyerinde ilk kez Avrupa'da forma giyecek.

GHILAS YOLCU

Göztepe'de 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki golcü Nabil Ghilas'a, Mısır ve Tunus ekiplerinden teklif geldiği öğrenildi. Beklenen patlamayı yapamayan Gouffran'ın takımda kalacağı belirtilirken, 'ye ise talip olmadığı ifade edildi.

  1. 4.1.2019
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