Göztepe ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
03 Ocak 2019, Perşembe
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ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

ekiplerinden , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanın, yoğun yağış altında gerçekleştirildiği belirtildi.

Futbolcuların, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladıkları bildirildi.

, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 3.1.2019 22:32
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