Göztepe ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, yoğun yağış altında gerçekleştirildiği belirtildi.
Futbolcuların, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladıkları bildirildi.
Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 3.1.2019 22:32
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CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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