Sırada Beşiktaş var – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Sırada var

    Sırada Beşiktaş var

    ’de , “ ve ’u yendik ’ı da yenmek için sahaya çıkacağız” diye iddialı konuştu

    LİGDE 'ı konuk edecek 'de teknik direktör , eski takımına meydan okudu. Sahalarında taraftar desteğiyle çok istekli ve arzulu oynadıklarının altını çizen Bektaş, "Beşiktaş karşısında disiplinli futbolu yansıtmalıyız. F.Bahçe ve 'u yendik. ve da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı da yenmek için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi. Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması giyen genç teknik adam, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak eskiden oynadığı Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur. Bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir" ifadelerini kullandı.
    1. 18.10.2018
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