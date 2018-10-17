Göztepe'de hedef galibiyet
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    'de hedef galibiyet

    Göztepe'de hedef galibiyet

    : " karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"

    'de 21 Ekim Pazar günü 'ı konuk edecek 'nin teknik direktörü , siyah-beyazlı ekip karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları halinde güzel bir galibiyet alacaklarını bildirdi.

    Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada tribünlerin de desteğiyle takımın gösterdiği istek ve arzunun daha farklı olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu:

    ", gibi takımları yendik. ve da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"

    Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine Bektaş, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak forma giydiğim Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur ama bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir." ifadelerini kullandı.

    Bektaş, maçında sakatlanan Adama Traore'nin çapraz bağ ameliyatı geçireceğini ve uzun süre forma giyemeyeceğini belirterek, Lamine Gassama ve Halil Akbunar'ın ise takıma katıldığını sözlerine ekledi.

    1. 17.10.2018 09:44
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