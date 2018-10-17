Göztepe'de hedef galibiyet
Teknik direktör Bayram Bektaş: "Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"
Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, siyah-beyazlı ekip karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları halinde güzel bir galibiyet alacaklarını bildirdi.
Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada tribünlerin de desteğiyle takımın gösterdiği istek ve arzunun daha farklı olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları yendik. Kayserispor ve Atiker Konyaspor da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"
Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine Bektaş, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak forma giydiğim Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur ama bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir." ifadelerini kullandı.
Bektaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore'nin çapraz bağ ameliyatı geçireceğini ve uzun süre forma giyemeyeceğini belirterek, Lamine Gassama ve Halil Akbunar'ın ise takıma katıldığını sözlerine ekledi.
- 17.10.2018 09:44
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 4
Yorum
şimal yıldızı müzmin sakatlar arasına katıldı...kendine bakmayan adamı gönderin ! Pereira bakın 34 yaşında geldiğinden beri belki bir kere sakatlık yaşadı
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"Terim Galatasaray’ın evladıdır."
Toplam 1
Yorum
aaa konu fener olunca neden sakinliğinizi muhafaza edemiyorsunuz,heyecan üst seviyede,ses tonu artmakta,elkol hareketleri yoğunlaşmakta,dimi ama
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"Yürüyüşü bile değişti!"
Toplam 1
Yorum
Enda İyi bir profesyonel, işine bakıyo yedek kalsa sorun etmiyo ve oynadıkça açıldı bu gerçek.
Göztepe'de hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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