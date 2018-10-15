Kartal’a bileniyor – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’a bileniyor

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’a bileniyor
    Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen , 1. Lig'den Altınordu'yla yaptığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta Altınordu 11'de Kemal'le ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Göz-Göz, 71'de sakatlığını atlatan ve maçında görev alması beklenen Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi'yle maçın sonucunu ilan etti.
    1. 15.10.2018
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