Göztepe Altınordu ile hazırlık maçı yapacak
Göztepe milli maçlar nedeniyle verilen arada Altınordu ile karşılaşacak.
- 9.10.2018 16:58
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Göztepe Altınordu ile hazırlık maçı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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