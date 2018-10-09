Göztepe milli maçlar nedeniyle verilen arada Altınordu ile karşılaşacak.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Altınordu ile hazırlık maçı yapacak

    milli maçlar nedeniyle verilen arada Altınordu ile karşılaşacak.

    Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Altınordu ile karşılaşacağı hazırlık maçının Atatürk Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

    Müsabakanın taraftara kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

    1. 9.10.2018 16:58
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