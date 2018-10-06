Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.