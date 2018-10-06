Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak

    ekiplerinden 'de, dünkü maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

    Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

    1. 6.10.2018 17:20
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