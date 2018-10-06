Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.
Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
- 6.10.2018 17:20
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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