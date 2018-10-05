Göztepe 4'te 4 aşkına! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    4'te 4 aşkına!

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> 4'te 4 aşkına!

    Üst üste 3 zaferle ’a giden Göz-Göz, son 3 maçını kaybedip takımın başına ’yi getiren Paşa’yla 20.00’de kozlarını paylaşacak

    Ligde üst üste , ve A.Konya'yı yenerek 12 puanla 5. sıraya yükselen , son 3 maçını kaybeden 'ya konuk olacak. Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak kritik maçta sakatlıkları süren stoper Kadu, orta saha Atakan Kesgin ve golcü Cikalleshi forma giyemeyecek. maçında kasığından sakatlanan Halil Akbunar'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Paşa'da yeni Teknik Direktör de maçıyla siftah yapacak. Lacivertbeyazlılarda ise Khalili dışında eksik yok. Bayram Bektaş, 'yı da yenecek kalitede olduklarını söyleyip, iddialı konuştu. 'da iyi futbol ve skor beklediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece içeride ya da dışarıda her maçı kazanırız. karşısında da herkes formasının hakkını verecek. Ben oyuncularıma inanıyorum. Serimizi sürdüreceğiz. Milli araya moralli girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İki takımın geçen sezonki maçlarında Kasımpaşa, Göztepe'yi iki maçta da yenmişti.
    1. 5.10.2018
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