Deniz’de mutlu son – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Deniz’de mutlu son

    Deniz’de mutlu son

    , görüşmelerini sürdürdüğü ’nın gurbetçi golcüsü ’la anlaştı. 32 yaşındaki santrfor, sağlık kontrolü sonrası imza atacak.

    Transferde ince eleyip sık dokuyan , mutlu sona ulaştı. 'la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen kulübüyle anlaşmazlık yaşayan ve ayrılmak isteyen 32 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaştığı öğrenildi. Gurbetçi santrforun, sağlık kontrollerinin ardından imza atması ve kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon ekibinde oynadığı 20 maçta 9 gol, 3 asistle oynayan Deniz, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştu. Öte yandan ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü Sport Recife'den Ronaldo Alves ve Deportivo'dan Celso Borges konusunda da transferlere 1 hafta içinde resmiyet kazandıracağı ifade edildi. Başkan 'in bizzat yürüttüğü transferde bütçeyi aşmamaya gayret gösterdiği, futbolcularla sıkı pazarlıklar yaptığı kaydedildi.

    1. 21.7.2018
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