Deniz’de mutlu son

Transferde ince eleyip sık dokuyan Göztepe, Deniz Kadah transferinde mutlu sona ulaştı. Antalyaspor'la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen kulübüyle anlaşmazlık yaşayan ve ayrılmak isteyen 32 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaştığı öğrenildi. Gurbetçi santrforun, sağlık kontrollerinin ardından imza atması ve Hollanda kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon Akdeniz ekibinde oynadığı 20 maçta 9 gol, 3 asistle oynayan Deniz, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştu. Öte yandan İzmir ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü Sport Recife'den Ronaldo Alves ve Deportivo'dan Celso Borges konusunda da transferlere 1 hafta içinde resmiyet kazandıracağı ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat yürüttüğü transferde bütçeyi aşmamaya gayret gösterdiği, futbolcularla sıkı pazarlıklar yaptığı kaydedildi.