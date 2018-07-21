Deniz’de mutlu son
Göztepe, görüşmelerini sürdürdüğü Antalya’nın gurbetçi golcüsü Deniz Kadah’la anlaştı. 32 yaşındaki santrfor, sağlık kontrolü sonrası imza atacak.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Göztepe, Deniz Kadah transferinde mutlu sona ulaştı. Antalyaspor'la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen kulübüyle anlaşmazlık yaşayan ve ayrılmak isteyen 32 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaştığı öğrenildi. Gurbetçi santrforun, sağlık kontrollerinin ardından imza atması ve Hollanda kampına katılması bekleniyor. Geçen sezon Akdeniz ekibinde oynadığı 20 maçta 9 gol, 3 asistle oynayan Deniz, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştu. Öte yandan İzmir ekibinin görüşmelerini sürdürdüğü Sport Recife'den Ronaldo Alves ve Deportivo'dan Celso Borges konusunda da transferlere 1 hafta içinde resmiyet kazandıracağı ifade edildi. Başkan Mehmet Sepil'in bizzat yürüttüğü transferde bütçeyi aşmamaya gayret gösterdiği, futbolcularla sıkı pazarlıklar yaptığı kaydedildi.
- 21.7.2018
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Deniz’de mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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