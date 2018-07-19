Göztepe taarruza geçti – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    taarruza geçti

    Göztepe taarruza geçti

    Transfer sezonunda Elazığspor'dan Alpaslan, 'dan Samed Ali, Arjantin'in takımından Grillo, Alanyaspor'dan Berkan ve Gassama'yı renklerine bağlayan Spor Toto ekibi , vites yükseltti.

    İkinci etap çalışmaları için bugün 'ya giden sarı-kırmızılıların 'dan golcü , Brezilya'nın ekibinden stoper Ronaldo Alves ve İspanyol Deportivo'dan orta saha Celso Borges'i kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirildi. 'nin ilk olarak Brezilyalı Ronaldo ile temasa geçtiği ifade edildi. Mutlaka defansın göbeğine takviye yapacak sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Sambacı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı. Ronaldo ile ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda sözleşme imzalanacağı ve deneyimli savunmacının en kısa sürede kampa dahil olacağı kaydedildi.

    Göztepe'nin 'den birçok kulübün peşinde olduğu Deniz Kadah için de temaslara yoğun şekilde başladığı dile getirildi. Kosta Rikalı oyuncu Borges'in ise Deportivo'nun 'da küme düşmesinin ardından kulübüyle yol ayrımına geldiği ve üst liglerde oynamak istediği ileri sürüldü. Futbol yaşamına ülkesinin Atletico Paranaense takımında başlayan Ronaldo, Internacional, Nautico, Criciuma, Avai ve Sport Recife'de görev yaptı. Kosta Rika'da Saprissa'da kariyerine start veren 30 yaşındaki Borges, Norveç'in Fredrikstad, İsveç'in AIK takımlarında oynadıktan sonra 2014-2015'te Deportivo'ya imza attı. Borges ayrıca Kosta Rika Milli Takımı'nda 70 kez forma giydi. Gurbetçi Deniz, 'da başladığı Almanya'nın Oberneuland, Lübeck ve Hannover 96 takımlarında sürdürdü. Ülkemize 2014-2015'te gelen 32 yaşındaki golcü 'la Antalyaspor için ter döktü. Deniz, Süper Lig'de 130 müsakaya çıkıp 41 gol attı.

    ROTMAN VE SCARİONE KAMPTA YOK
    Süper Lig'de yeni sezona Hollanda'da yapacağı kampla hazırlanacak Göztepe'de iki orta saha oyuncusu ve Rajko Rotman kafileye alınmadı. Teknik direktör Başram Bektaş'ın iki futbolcuya planları arasında yer vermediği bildirildi. Yönetimin ise sözleşmeleri süren Scarione ve Rotman'la masaya oturacağı ve en az mali kayıpla futbolcuların sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Göztepe'nin Hollanda'da yapacağı hazırlık maçı programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar 22 Temmuz'da Fortuna Sittard, 26 Temmuz'da Olympiakos, 28 Temmuz'da Union Saint Gilloise ve 2 Ağustos'ta Twente ile karşılaşacak.

    1. 19.7.2018 12:37
    2. Güncelleme: 19.7.2018 12:41
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