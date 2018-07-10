Mecburen yabancı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Mecburen yabancı

    Mecburen yabancı

    Göztepe’de , “ ihtiyacımız var. Yerli oyuncu bulunmuyor, o yüzden yabancıya yöneliyoruz” dedi

    Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, transferde sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Teknik Direktör , "Transferde gayet sağlıklı gitmeye çalışıyoruz geçen yıl yabancılarda gelip gitmeler oldu. Bazı mevkilerde gerçekten ihtiyacımız var. Yerli bulunmuyor maalesef o yüzden yabancıya yönelmek durumundayız" diye konuştu.
    1. 10.7.2018
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