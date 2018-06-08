Kombineler kapış kapış – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Kombineler kapış kapış

    Kombineler kapış kapış
    'nin satışa çıkardığı kombineler tükeniyor. Bornova Stadı'nın maraton tribünde kombine alan taraftarın büyük bir kısmı kartlarını yeniledi. Yenilemeyen 189 taraftarın kartları ise satışa çıkar çıkmaz tükendi. Maraton tribün yeni sezonda da kapalı gişe olacak.
    1. 8.6.2018
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