Göztepe transferde atağa kalktı! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    transferde atağa kalktı!

    Göztepe transferde atağa kalktı!

    Kadrosunu gençleştirecek Göz-Göz’de G.Birliği’nden sağ bek Ahmet’le el sıkışılırken Bektaş, 22 yaşındaki sağ açık Emircan ile 26 yaşındaki sol bek Mücahit’i listesine aldı

    'de yeni sezona gençleştirilmiş kadroyla girmeyi planlayan , transferde yerli oyunculara ağırlık verecek. Küme düşen 'nden sağ bek Ahmet Oğuz'la ilgilenen ve kontratındaki "1 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi üzerinden pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların alt liglerde oynayan futbolculara kanca attığı bildirildi. Gölcükspor'un genç forveti Berke Bıyık'ı gündemine alan Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın rotasını eski kulübü Ümraniyespor'a çevirdiği öğrenildi.

    TRANSFERİN GÖZDESİ EMİRCAN
    Bektaş'ın Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finali oynattığı kırmızı-beyazlılardan Mücahit Albayrak ve Emircan Altıntaş'ı istediği öğrenildi. Kanatlarda ve orta sahada oynayan 22 yaşındaki Emircan'ın kulübüyle 2021, 26 yaşındaki sol bek Mücahit'in ise 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor. Özellikle geçen sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 6 golle oynayan Emircan'ın birçok Süper Lig ekibinin listesinde olduğu ifade edilirken, genç çalıştırıcının raporu üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı kurmayların özellikle yetenekli sağ açığın transferi için bir an önce işi bitirmeye çalıştığı belirtildi.

    GOUFFRAN, GHİLAS TAMAM, OSCAR SIRADA
    Yabancı transerinde yüksek maliyetlerden dolayı adım atan Göztepe'nin önce yerli isimleri takıma kazandıracağı ifade edildi. Bayram Bektaş, mevcut yabancılarla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Gönderilmesi gündemde olan ve 'la konuştuğunu ancak Scarione'ye ulaşamadığını belirten genç teknik adam, "Döviz kurunda yaşanan artış ve istenen yüksek miktarlar piyasayı etkiliyor. Önce mevcut yabancı futbolcularımızın bize neler katabileceğini görmeliyiz. Çünkü birini gönderip birini transfer etmek oldukça maliyetli. Adımlarımızı sağlam atmalıyız" diye konuştu.
    1. 7.6.2018
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