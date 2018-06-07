Göztepe transferde atağa kalktı!
Kadrosunu gençleştirecek Göz-Göz’de G.Birliği’nden sağ bek Ahmet’le el sıkışılırken Bektaş, 22 yaşındaki sağ açık Emircan ile 26 yaşındaki sol bek Mücahit’i listesine aldı
TRANSFERİN GÖZDESİ EMİRCAN
Bektaş'ın Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı finali oynattığı kırmızı-beyazlılardan Mücahit Albayrak ve Emircan Altıntaş'ı istediği öğrenildi. Kanatlarda ve orta sahada oynayan 22 yaşındaki Emircan'ın kulübüyle 2021, 26 yaşındaki sol bek Mücahit'in ise 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor. Özellikle geçen sezon forma giydiği 32 karşılaşmada 6 golle oynayan Emircan'ın birçok Süper Lig ekibinin listesinde olduğu ifade edilirken, genç çalıştırıcının raporu üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı kurmayların özellikle yetenekli sağ açığın transferi için bir an önce işi bitirmeye çalıştığı belirtildi.
GOUFFRAN, GHİLAS TAMAM, OSCAR SIRADA
Yabancı transerinde yüksek maliyetlerden dolayı adım atan Göztepe'nin önce yerli isimleri takıma kazandıracağı ifade edildi. Bayram Bektaş, mevcut yabancılarla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Gönderilmesi gündemde olan Gouffran ve Ghilas'la konuştuğunu ancak Scarione'ye ulaşamadığını belirten genç teknik adam, "Döviz kurunda yaşanan artış ve istenen yüksek miktarlar piyasayı etkiliyor. Önce mevcut yabancı futbolcularımızın bize neler katabileceğini görmeliyiz. Çünkü birini gönderip birini transfer etmek oldukça maliyetli. Adımlarımızı sağlam atmalıyız" diye konuştu.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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