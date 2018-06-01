Göztepe Eren’in peşinde
Göztepe’de golcü arayışları devam ederken, yeni hoca Bayram Bektaş’ın onay verdiği G.Saraylı Eren Derdiyok da listeye alındı.
3 İSİM DAHA YOLCU
Göztepe'de gençleştirme operasyonuna dahil edilen Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve kaleci Günay Güvenç'le yolların ayrılmasının ardından gözler gönderilecekler listesinde yer alan diğer oyunculara çevrildi. Yönetimin, kontratı sürmesine rağmen takımda gelecekleri belirsiz olan Ghilas, Scarione ve Gouffran'la karşılıklı anlaşmanın yollarını ayıracağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların sözleşmesi bitenlerden sadece Leo ve Tanju'yu takımda tutmak istediği bildirildi.
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
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Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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Fenerbahçe'de tarihi kongre
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sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
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Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
Göztepe Eren’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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