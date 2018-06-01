Göztepe Eren’in peşinde – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Eren’in peşinde

    Göztepe Eren’in peşinde

    ’de golcü arayışları devam ederken, yeni hoca ’ın onay verdiği G.Saraylı da listeye alındı.

    Teknik direktör tercihini Tamer Tuna yerine Bayram Bektaş'tan yana kullanan Göztepe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Özellikle santrfor mevkisine takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılarda Demba Ba, ekibi ile yollarını ayırmıştı. Mevcut kadroda Ghilas ve Ömer Şişmanoğlu dışında golcüsü bulunmayan sarı-kırmızılılar, Trabzonlu Hugo Rodallega'yı listesine almıştı. Ancak Bektaş'ın Kolombiyalı forvete sıcak bakmadığı öğrenildi. Göz-Göz'de bu gelişmeler üzerine Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği ifade edilen Eren Derdiyok gündeme geldi. 'ın da olumlu rapor verdiği Türk asıllı İsviçreli yıldız için yönetimin girişimlere başladığı kaydedildi. 29 yaşındaki tecrübeli golcü geçen sezon oynadığı 19 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.

    3 İSİM DAHA YOLCU
    'de gençleştirme operasyonuna dahil edilen , ve kaleci 'le yolların ayrılmasının ardından gözler gönderilecekler listesinde yer alan diğer oyunculara çevrildi. Yönetimin, kontratı sürmesine rağmen takımda gelecekleri belirsiz olan Ghilas, Scarione ve Gouffran'la karşılıklı anlaşmanın yollarını ayıracağı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların sözleşmesi bitenlerden sadece Leo ve Tanju'yu takımda tutmak istediği bildirildi.
    1. 1.6.2018
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