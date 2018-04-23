Ne Akhisar ne Göztepe! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Ne Akhisar ne !

    Ne Akhisar ne Göztepe!

    Akhisar’ın 3’te ile attığı gole , 15’te ’ın penaltısı ile karşılık verdi. Akhisar 3 hafta sonra puanla tanıştı

    'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller erken geldi. Akhisar henüz 3. dakikada 'ın sayısıyla öne geçti. Göztepe ise 15'te kazandığı penaltıyı ile gole çevirdi. İkinci yarı ise pozisyon açısından fazla tat vermedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. Bu sonuçla Göztepe ligin ikinci yarısındaki iniş çıkışlı grafiğinin devam ettirirken, 3 haftadır yenilen Akhisar ise puanla tanıştı. Ligde gelecek hafta Göztepe 'ü ağırlayacak. Akhisar ise 'ya konuk olacak.
    1. 23.4.2018
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