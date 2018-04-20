Göztepe'de Tamer Tuna eksikleri dert etmiyor – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'de eksikleri dert etmiyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a> eksikleri dert etmiyor

    'de pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına çıkacak 'de gözler sakatlıkları süren golcü ve sol bek Traore'ye çevrilirken, teknik direktör 'nın eksikleri çok fazla dert etmediği bildirildi.

    Geçen hafta 2-1 kazanılan maçında da ve Traore'den yararlanamayan genç teknik adamın yedeklerin performansından memnun kaldığı öğrenildi. İki futbolcunun Akhisarspor karşılaşmasına yetişemesi durumunda yine forvette 'a gol atan Ghilas'ı oynatmayı planlayan
    'nın, defansın soluna da yine cezası biten Tanju'yu monte edeceği ifade edildi.

    Bursaspor müsabakasında orta sahada gösterdiği performansla beğeni toplayan genç Ngando'yu da kesmeyi düşünmeyen Tuna'nın stoperde Kosanovic'in yerine Leo'ya şans vereceği kaydedildi. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten , "Akhisarspor 'nda 'ı eleyip finale yükseldi ve moral buldu. Ligde de çıkışa geçmek isteyecekler. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz evimize mutlu döneceğimize inanıyoruz" dedi.

    Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan ve Hakan'ın yanı sıra kart cezalısı Tayfur forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

    1. 20.4.2018 11:41
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