Göztepe'de Tamer Tuna eksikleri dert etmiyor
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de gözler sakatlıkları süren golcü Demba Ba ve sol bek Traore'ye çevrilirken, teknik direktör Tamer Tuna'nın eksikleri çok fazla dert etmediği bildirildi.
Geçen hafta 2-1 kazanılan Bursaspor maçında da Demba Ba ve Traore'den yararlanamayan genç teknik adamın yedeklerin performansından memnun kaldığı öğrenildi. İki futbolcunun Akhisarspor karşılaşmasına yetişemesi durumunda yine forvette Bursaspor'a gol atan Ghilas'ı oynatmayı planlayan
Tamer Tuna'nın, defansın soluna da yine cezası biten Tanju'yu monte edeceği ifade edildi.
Bursaspor müsabakasında orta sahada gösterdiği performansla beğeni toplayan genç Ngando'yu da kesmeyi düşünmeyen Tuna'nın stoperde Kosanovic'in yerine Leo'ya şans vereceği kaydedildi. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Tamer Tuna, "Akhisarspor Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip finale yükseldi ve moral buldu. Ligde de çıkışa geçmek isteyecekler. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz evimize mutlu döneceğimize inanıyoruz" dedi.
Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan ve Hakan'ın yanı sıra kart cezalısı Tayfur forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakayı Göztepe 2-0'lık skorla kazanmıştı.
- 20.4.2018 11:41
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Toplam 20
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arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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