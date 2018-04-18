Göztepe kalesini kapatamıyor
Spor Toto Süper Lig’de Avrupa Kupaları’na gitme hayallerini son 5 maça taşıyan Göztepe, ikinci devrede oynadığı maçların sadece 2 tanesinde kalesinde gol görmedi.
TRABZON'DA BETO DAMGASI
Ligin ikinci yarısında oynadığı Fenerbahçe, Kayserispor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesinde gol gören sarı-kırmızılılar, bu süreçte yalnızca Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'dan gol yemedi. 20. haftada oynanan Trabzonspor deplasmanından golsüz eşitlikle dönen İzmir temsilcisinde Portekizli eldiven Beto yaptığı kurtarışlarla maça damga vurmuş ve takımına 1 puanı kazandırmıştı. 23. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelen Göztepe, Demba Ba'nın golüyle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:17
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
Göztepe kalesini kapatamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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