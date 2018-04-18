Göztepe kalesini kapatamıyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    kalesini kapatamıyor

    Göztepe kalesini kapatamıyor

    ’de ’na gitme hayallerini son 5 maça taşıyan , ikinci devrede oynadığı maçların sadece 2 tanesinde kalesinde gol görmedi.

    Geçtiğimiz hafta evinde 'u devirerek 3 haftalık galibiyet özlemine son veren , 'na katılma iddiasını ilerleyen haftalara bırakırken, temsilcisi Bursaspor karşısında da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve cezalar sebebiyle ligin ikinci devresinde savunmada sürekli değişime giden Göztepe, bu yarıda oynadığı 12 maçın sadece 2'sinde kalesinde gol görmedi.

    TRABZON'DA BETO DAMGASI
    Ligin ikinci yarısında oynadığı , , , , , , Aytemiz Alanyaspor, , ve Bursaspor karşılaşmalarında kalesinde gol gören sarı-kırmızılılar, bu süreçte yalnızca ve dan gol yemedi. 20. haftada oynanan Trabzonspor deplasmanından golsüz eşitlikle dönen İzmir temsilcisinde Portekizli eldiven Beto yaptığı kurtarışlarla maça damga vurmuş ve takımına 1 puanı kazandırmıştı. 23. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelen Göztepe, 'nın golüyle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:17
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