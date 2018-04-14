Demba çok iddialı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Demba çok iddialı

    Demba çok iddialı

    Teknik direktör ’yla özel bir görüşme yapan ’nin golcüsü, “Söylentilere kulaklarımı tıkadım. Kalan maçlarda gerçek Ba’yı herkese göstereceğim” diye söz verdi

    'de yarın Bursaspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen 'de, gözler 'da olacak. Beşiktaş'a transfer olacağı dedikoduları geçtiğimiz haftaya damga vuran Senegalli forvetin teknik direktör 'yla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tek düşüncesinin takımın başarısı olduğunu ileten Ba'nın, "Hakkımdaki söylentilere kulaklarımı tıkadım. Taraftarımızın önünde takımıma maksimum katkı vereceğim. Kalan maçlarda gerçek Ba'yı herkese göstereceğim" dediği bildirildi. Tuna 'dan tam destek alan Ba'nın, idmanlarda da oldukça istekli olduğu kaydedildi. Devre arasında geldiği sarıkırmızılılarda 9 maçta 5 gol atan 33 yaşındaki oyuncu, gelecek haftalarda takımının yine en önemli kozu olacak.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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