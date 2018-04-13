Göztepe’de alarm
3 haftadır galibiyet özlemi çeken Ege ekibi, 29. hafta maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak, özellikle savunmada büyük sorun yaşayacak
GOUFFRAN DÖNÜYOR
Bu bölgede Leo'yu oynatacak olan Tuna, savunmanın göbeğinde ise bu sezon beklentilerin uzağında kalan Kosanovic ile Reis görev yapacak. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte de Sabri Sarıoğlu ile başlayacak. Bu arada cezası sona eren kanat oyuncusu Gouffran'ın Bursa'ya karşı oynaması bekleniyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:12
-
Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
-
Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
-
Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
Göztepe’de alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.