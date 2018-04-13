Göztepe’de alarm

3 haftadır galibiyet özlemi çeken Ege ekibi, 29. hafta maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak, özellikle savunmada büyük sorun yaşayacak

Geçtiğimiz haftayı Beşiktaş yenilgisiyle kapatan Göztepe, Bursaspor maçının hazırlıklarına 7 eksikle devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan, Ömer, Traore ile cezalı Rotman ve Tanju 29. haftada forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna ise özellikle savunma kurgusunda sorun yaşıyor. Sol bekte oynayan Traore'nin sakatlığının ardından Tanju'nun da cezalı duruma düşmesi gözleri stoper Leo Schwechlen'e çevirdi.



GOUFFRAN DÖNÜYOR

Bu bölgede Leo'yu oynatacak olan Tuna, savunmanın göbeğinde ise bu sezon beklentilerin uzağında kalan Kosanovic ile Reis görev yapacak. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte de Sabri Sarıoğlu ile başlayacak. Bu arada cezası sona eren kanat oyuncusu Gouffran'ın Bursa'ya karşı oynaması bekleniyor.