Göztepe geçmişe sünger çekecek

Beşiktaş maçının öncesi ve sonrasında Demba Ba konusunda bir hayli yıptarılan Göztepe'de Sepil'in teknik ekiple futbolculara tam destek verdiği öğrenildi. Hem teknik direktör Tamer Tuna'nın hem de Başkan Sepil'in özellikle hakkında çıkan haberler ve taraftarın gösterdiği tepkiler yüzünden morali bozulan Demba Ba'ya sahip çıktığı ifade edildi.



Tuna, Senegalli yıldızın çok değerli ve karakterli bir futbolcu olduğunu söyledi. Sepil'in de tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirildi.



Bursaspor maçını kazanıp tekrar taraftarın gönlünü alacaklarını belirten Tamer Tuna, "Bizim bir hedefimiz var. Son ana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaş maçını unutturmak için mutlaka taraftarımızın önünde galip geleceğiz. Bizi tutkuyla destekleyen taraftarımıza en iyi karşılığı vereceğiz" dedi.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde, Gouffran ve Kosanovic'in cezaları sona ererken, sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu belirsizliğini koruyor. Göztepe'de Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Rotman ve Tanju'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Hakan, Kadu, Atakan ile Ömer Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.