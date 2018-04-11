Tamer Tuna ayrılıyor mu? Açıkladı!
Göztepe’de Tamer Tuna, takımdaki planlamayı gördükten sonra imzayı atacağını söyledi
ROTMAN'A CEZA
Tamer Tuna, Göztepe'de disiplin sorunu yaşanmadığını özellikle vurgularken, kaptan Selçuk'un oyundan çıkarken verdiği tepki ile gereksiz kırmızı kart gören Rotman'ın durumuna da değindi. Tuna, "Selçuk'un tepkisi doğal. Farklı yenilgiyi kabullenememek de takımı etkiledi. Rotman iç yönetmeliğimize göre ceza alacak" bilgisini verdi.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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