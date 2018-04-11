Tamer Tuna ayrılıyor mu? Açıkladı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ayrılıyor mu? Açıkladı!

    Tamer Tuna ayrılıyor mu? Açıkladı!

    ’de , takımdaki planlamayı gördükten sonra imzayı atacağını söyledi

    karşısında aldığı farklı yenilgi ve polemikleriyle sarsılan 'de Teknik Direktör , geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. "Beşiktaş'a gitme planım yok" diyen Tuna, "Burada kalmak istiyorum. Gelecek sezon daha iyi bir kadro planlaması ile Göztepe'yi ileriye taşımak istiyorum. Bu planlamayı görmek istediğim için henüz uzatmadım" dedi. Demba Ba'nın maç sonu Beşiktaş taraftarlarını selamlaması nedeniyle ıslıklanmasına da değinen genç çalıştırıcı, "Tutkulu bir taraftarımız var. Tepkilerine kesinlikle saygı duyuyorum. Ba elinden geleni yaptı. İlk yarıda kaçırdığı pozisyonun altında başka bir şey aramamak lazım. Bazı çevreler özellikle Beşiktaş algısıyla bizi yıpratmaya çalışıyor. Tüm konsantrasyonumuzla Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu.

    ROTMAN'A CEZA
    Tamer Tuna, Göztepe'de disiplin sorunu yaşanmadığını özellikle vurgularken, kaptan Selçuk'un oyundan çıkarken verdiği tepki ile gereksiz kırmızı kart gören Rotman'ın durumuna da değindi. Tuna, "Selçuk'un tepkisi doğal. Farklı yenilgiyi kabullenememek de takımı etkiledi. Rotman iç yönetmeliğimize göre ceza alacak" bilgisini verdi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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