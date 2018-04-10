Göztepeli isimden flaş paylaşım! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Göztepeli isimden flaş paylaşım!

    Göztepeli isimden flaş paylaşım!

    Spor Toto 'in 28. haftasındaki Beşiktaş - Göztepe maçının yankıları sürüyor.

    'in 28. haftasında Vodafone Park'taki maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 5-1 mağlup etti.

    Bu karşılaşmada eski Beşiktaşlı 'nın merkezinde olduğu polemikler sarı-kırmızılı futbolcuların tepkisini çekti. Daha önce siyah-beyazlı formaya hizmet etmiş Demba Ba, ve için yapılan spekülasyonlara Göztepe cephesinden cevap gelmeye devam ediyor.

    İzmir temsilcisinin kalecisi , sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Günay, "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Sizlere şerefli bir forma bıraktık..." mesajını paylaştı.


    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:50
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