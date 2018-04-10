Göztepeli isimden flaş paylaşım!

Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'taki maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 5-1 mağlup etti.



Bu karşılaşmada eski Beşiktaşlı Demba Ba'nın merkezinde olduğu polemikler sarı-kırmızılı futbolcuların tepkisini çekti. Daha önce siyah-beyazlı formaya hizmet etmiş Demba Ba, Tanju Kayhan ve Tamer Tuna için yapılan spekülasyonlara Göztepe cephesinden cevap gelmeye devam ediyor.

İzmir temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Günay, "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Sizlere şerefli bir forma bıraktık..." mesajını paylaştı.





