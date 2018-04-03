Göztepe’de Beşiktaş maçı öncesi 7 eksik – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ’de maçı öncesi 7 eksik

    Göztepe’de Beşiktaş maçı öncesi 7 eksik

    'ya sahasında kaybeden , hem Avrupa yarışında yara aldı hem de maçı öncesi 3 kayıp daha verdi.

    'ya sahasında kaybeden , hem Avrupa yarışında yara aldı hem de maçı öncesi 3 kayıp daha verdi. Sarı-kırmızılılarda kanat oyuncusu Gouffran sarı kart, stoper Kosanovic ise kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Sol bek Traore de maçta sakatlandı. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Kadu, Hakan, Atakan ve Ömer de Beşiktaş karşısında oynamayacak.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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