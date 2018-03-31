Göztepe'de geri sayım

Kasımpaşa'yı ağırlayacak Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, kontratları bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular için önemli açıklamalar yaptı. Sepil, "Hem hoca hem oyuncular olsun bu kulübe uzun yıllar faydalı olacaklarsa, kendileriyle çalışırız. Başarının yolu her zaman istikrardan geçer. Tamer Tuna'nın düşündükleriyle bizim düşündüklerimiz nerede birleşecek, göreceğiz" dedi.

KRİTERİMİZ TAKIMI SAHİPLENME

Tamer Tuna'nın başka kulüplere gidebileceğine dair iddialar konusunda başkan Sepil, takımı sahiplenme vurgusu yaparak şöyle konuştu: Bizim için öncelik Göztepe'dir. Derdimiz İstanbul takımları değil. Biz onlardan çok daha iyi yerlerde olacağız. Ekonomimiz iyi yönetildiği için mütevazı olmaya gerek yok. İster futbolcu, ister teknik adam olsun kafalarında başka planlar olabilir. Örneğin genç bir oyuncunun M.United'da oynama hayalini elinden alamayız. Ancak bizimle birlikte olanların Göztepe'yi nereye koyduğu çok önemli.

Uzaktan vuracak

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Göztepe, moralli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması gerçekleştirirken, atılan şutların isabetli olması teknik heyetin yüzünü hayli güldürdü.