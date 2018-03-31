Göztepe'de geri sayım
“Hoca, oyuncu olsun bu kulübe uzun yıllar faydalı olacaklarsa çalışırız. Tamer Tuna’nın düşündükleriyle bizim düşündüklerimiz nerede birleşecek, göreceğiz.”
Kasımpaşa'yı ağırlayacak Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, kontratları bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular için önemli açıklamalar yaptı. Sepil, "Hem hoca hem oyuncular olsun bu kulübe uzun yıllar faydalı olacaklarsa, kendileriyle çalışırız. Başarının yolu her zaman istikrardan geçer. Tamer Tuna'nın düşündükleriyle bizim düşündüklerimiz nerede birleşecek, göreceğiz" dedi.
KRİTERİMİZ TAKIMI SAHİPLENME
Tamer Tuna'nın başka kulüplere gidebileceğine dair iddialar konusunda başkan Sepil, takımı sahiplenme vurgusu yaparak şöyle konuştu: Bizim için öncelik Göztepe'dir. Derdimiz İstanbul takımları değil. Biz onlardan çok daha iyi yerlerde olacağız. Ekonomimiz iyi yönetildiği için mütevazı olmaya gerek yok. İster futbolcu, ister teknik adam olsun kafalarında başka planlar olabilir. Örneğin genç bir oyuncunun M.United'da oynama hayalini elinden alamayız. Ancak bizimle birlikte olanların Göztepe'yi nereye koyduğu çok önemli.
Uzaktan vuracak
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren Göztepe, moralli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması gerçekleştirirken, atılan şutların isabetli olması teknik heyetin yüzünü hayli güldürdü.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
-
Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
-
Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
-
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
Göztepe'de geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.