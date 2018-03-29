Göztepe'de kadro değişiyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'de kadro değişiyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'de kadro değişiyor

    'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda 'yı konuk edecek 'de cezalı oyuncuların takıma dönmesiyle taşlar yerinden oynayacak.

    Sarı-kırmızılılarda önceki hafta cezaları yüzünden görev yapamayan orta saha oyuncuları Selçuk ile Poko'nun müsabakasında yeniden formalarına kavuşacağı bildirildi. Teknik direktör 'nın iki futbolcuyu 11'de görevlendireceği öğrenilirken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sahada olan Sabri ve Rotman'ı ise yedek kulübesine çekeceği ifade edildi. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan stoper Kadu'dan da yararlanamayacak olan Tuna'nın savunmanın göbeğinde Reis-Leo ikilisine forma vereceği vurgulandı.

    'de orta sahadan görev yapan ise adeta unutuldu. Sezon başında sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olan Arjantinli futbolcu, ilk 10 hafta sürekli forma giyerken ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Tuna, Selçuk ve Poko ikilisinin cezalı olduğu haftada bile Scarione'yi kadroda tercih etmedi. Deneyimli futbolcu ikinci yarıda toplam 3 maçta oynayıp 50 dakika sahada kaldı. Scarione, ilk yarıda 2-2 biten ve 3-2 kazanılan karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. ile 1 sene daha anlaşması bulunan Scarione'nin geleceği de belirsiz. Oyuncuyla sezon sonu masaya oturulacak ve anlaşma sağlanırsa yollar ayrılacak.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de kadro değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN