Göztepe'de tur sevinci
HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir'de 37-20 yendiği Beykoz Belediyespor'a deplasmanda 28-25 mağlup olan Göztepe, 17 gollük avantajını iyi değerlendirip dörtlü finale adını yazdırdı.
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz tüm oyunculara maçta şans verdiklerini belirterek, "Son 4 takım arasına kaldığımız için sevinçliyiz. Kupada gidebildiğimiz en iyi yere gideceğiz. Şimdi Süper Lig'de oynayacağımız maçlara konsantre olup adımızı yeniden Avrupa kupalarına yazdırmak istiyoruz" dedi. Uçan Adamlar'ın dörtlü finalde muhtemel rakipleri Beşiktaş Mogaz, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Selka Eskişehir oldu. Kuraların önümüzdeki günlerde çekileceği açıklanırken, maçların da nisan ayında oynanması bekleniyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. aaa palabıyıka maç yok cüneyti anladık ta
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Listede Türkiye'den tek takım!
Toplam 8
Yorum
Hamit uğur BJK NEDEN YOK Kİ ? Demişsın Seni Sinan Engin gibi Geveze beyaz futbolda kandırmasına bakma2-3 kere avropada Başarıla Olmaz Bu işler
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
hep aynı senaryo B.Gezer hakem ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürlerdi. ama halis gs sivas m.11sarı 4 kırmızı gö
Göztepe'de tur sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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