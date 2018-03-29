Göztepe'de tur sevinci – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'de tur sevinci

    Göztepe'de tur sevinci

    HENTBOL Erkekler çeyrek finalinde 'de 37-20 yendiği 'a deplasmanda 28-25 mağlup olan , 17 gollük avantajını iyi değerlendirip dörtlü finale adını yazdırdı.

    Şube Sorumlusu Deniz Durmaz tüm oyunculara maçta şans verdiklerini belirterek, "Son 4 takım arasına kaldığımız için sevinçliyiz. Kupada gidebildiğimiz en iyi yere gideceğiz. Şimdi 'de oynayacağımız maçlara konsantre olup adımızı yeniden Avrupa kupalarına yazdırmak istiyoruz" dedi. 'ın dörtlü finalde muhtemel rakipleri Mogaz, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Selka oldu. Kuraların önümüzdeki günlerde çekileceği açıklanırken, maçların da nisan ayında oynanması bekleniyor.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:15
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