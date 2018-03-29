Muratpaşa Belediyespor lige dönüyor
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından İzmir Büyükşehir Belediye maçıyla lige dönüyor.
?Muratpaşa Belediyespor, lig maçının ardından Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçı kampa girecek. Muratpaşa Belediyespor, çeyrek final ilk maçını kendi evinde Yenimahalle Belediyesi ile karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 4 Nisan Çarşamba günün oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Sibel Erdoğan ve Sema Türkan yönetecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:25
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 9
Yorum
Erkan Trabzonspor için şuandaki en doğru başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'dur.Usta da fena değildi ama klup yönetmek hastane yönetmekten farklıdır.
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Okay, G.Saray maçına yetişecek mi? Çalımbay açıkladı!
Toplam 2
Yorum
Gslı Anlaşıldı Okayda yok..
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Adou sürprizi!
Toplam 4
Yorum
Hamdi Güneş Gelecek için sürekli gençlere yatırım yapılmalı.Alt yapılara en az A lar kadar önem verilmeli..Asıl önemlisi de onları çalıştıran teknikekip
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