Muratpaşa Belediyespor lige dönüyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    lige dönüyor

    Muratpaşa Belediyespor lige dönüyor

    Kadın Hentbol takımı milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından maçıyla lige dönüyor.

    Kadınlar 'nde 31 puanla, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Kastamonu Belediyespor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren , Pazar günü oynayacağı maçıyla lige dönüş yapıyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen yaklaşık 1 aylık aranın ardından oynanacak karşılaşmaya Muratpaşa, tam kadro hazırlanıyor. Takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar saat 15.00'de 'nda başlayacak karşılaşmayı Ankara bölgesinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın yönetecek.

    ?Muratpaşa Belediyespor, lig maçının ardından Çeyrek final ilk maçı kampa girecek. Muratpaşa Belediyespor, çeyrek final ilk maçını kendi evinde Yenimahalle Belediyesi ile karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 4 Nisan Çarşamba günün oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Sibel Erdoğan ve Sema Türkan yönetecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:25
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