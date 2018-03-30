10. şampiyonluk geliyor! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    10. şampiyonluk geliyor!

    Hentbol Takımı, ’la berabere bile kasa “Üst üste 10. kez” şampiyon olacak

    Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 8 puan önünde 38 puanla zirvede yer alan , ile oynayacağı lig maçından en az bir puanla ayrılması halinde bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlılar, Ligi'nde 2017-18 sezonu şampiyonu olması halinde üst üste 10'uncu ve toplamda 14'üncü şampiyonluğunu kazanacak. , Süper Lig'in 23. haftasında ile 1 Nisan Pazar günü 16.00'da Spor Salonu'na karşı karşıya gelecek.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:49
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