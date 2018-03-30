Gökhan Töre kadroda mı? – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    kadroda mı?

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a> kadroda mı?

    Sakatlığı nedeniyle 9 aylık aranın ardından çalışmalara başlayan Töre'nin idman performansı teknik ekibi sevindirdi.

    Sakatlığı nedeniyle 9 aylık aranın ardından çalışmalara başlayan Töre'nin idman performansı teknik ekibi sevindirdi. Töre'nin 'a karşı oynayabilecek duruma geldiği ifade edilirken, 'in genç yıldızı kadroya dahil edebileceği öğrenildi.

    ŞİMŞEK'LE BU YIL İLK KEZ
    'ın yarın 19.00'da Vodafone Park'ta oynayacağı maçını yönetecek. Şimsek bu sezon ilk kez 'ın maçında görev yapacak. , Şimşek'le geçen sezon 3'te 3 yaptı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:16
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