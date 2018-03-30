Beşiktaş Q7'nin alternatifini Süper Lig'de buldu – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş Q7'nin alternatifini Süper Lig'de buldu

    Beşiktaş Q7'nin alternatifini Süper Lig'de buldu

    Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho...

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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