Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı yıldıza 'Come to ' mesajı

    Beşiktaşlı yıldıza 'Come to <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>' mesajı

    taraftarları, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.

    taraftarları 'ın Kanadalı futbolcusu 'ın Instagram sayfasına çok sayıda ''Come to '' yorumu gönderdi.

    Sarı kırmızılı taraftarlar, 'ın 35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusuna ''Come to Galatasaray'' mesajları gönderdiler.

    , bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist ile mücadele ediyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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