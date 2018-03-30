Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı
Galatasaray taraftarları, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson'ın Instagram sayfasını yorum yağmuruna tuttu.
Galatasaray taraftarları Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın Instagram sayfasına çok sayıda ''Come to Galatasaray'' yorumu gönderdi.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusuna ''Come to Galatasaray'' mesajları gönderdiler.
Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 32 maça çıkarken 2 gol ve 2 asist ile mücadele ediyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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