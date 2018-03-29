Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in Belhanda, Feghouli ve Bruma transferlerinde menajerlik ücretlerini buhar ettiği ortaya çıktı
Özellikle Dursun Özbek yönetiminde yapılan transferlerde sık sık boy gösteren menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray'ı icraya verdiği ortaya çıktı.
Feghouli, Belhanda ve Bruma transferlerini gerçekleştiren Bulut'un bu üç yıldızdan dolayı sarı kırmızılı kulüpten alacağının olmadığı, ünlü menajerin Hakan Balta, Ahmet Çalık ve Cenk Gönen'den biriken 1,7 milyon euro'luk bir ödeme alması gerektiği ifade edildi.
Daha önce Batur Altıparmak'ın icraya verdiği Galatasaray'ın Ahmet Bulut'a en kısa süre içerisinde bu parayı tedarik edeceği belirtilirken, menajerlerin 'Bunlar hep 2014'ten kalan alacaklar. Eğer mahkemeye gitmezsek 5 yıl dolduğu takdirde alacaklarımız düşecek, güncellenmeyen dosyalar rafa kalkacak' dedikleri öğrenildi.
DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ AHMET BULUT'A YETKİ BELGESİ VERMEMİŞ
Yaz ayında Bruma'nın Leipzig'e satılmasında ön ayak olan, Feghouli transferinde West Ham ayağını, Belhanda'da ise Kievli yöneticileri ikna eden Ahmet Bulut'un bu üç transferde bir anda geri plana itildiği ve Dursun Özbek'in ani bir manevrayla Bulut'a yetki belgesini vermediği öğrenildi.
Özbek yönetiminin Bruma, Feghouli ve Belhanda transferlerini kendileri bitirdiği ortaya çıkarken, aradaki menajerlik ücretlerinin konusu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaması kafalarda soru işareti bıraktı. (Star)
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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